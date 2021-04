[아시아경제 황준호 기자] AP위성 AP위성 211270 | 코스닥 증권정보 현재가 15,600 전일대비 250 등락률 -1.58% 거래량 353,255 전일가 15,850 2021.04.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 AP위성, 커뮤니티 활발... 주가 -7.67%.AP위성, 커뮤니티 활발... 주가 -3.12%.적중했습니다! 美 블루오리진과 최초계약 ‘이 기업’!! 후속 株입니다 close 은 아랍에미레이트 업체(Thuraya Telecommunications Company)와 54억7771만원 규모의 위성통신단말기(모델명:MarineStar_MNB-01) 납품 계약을 체결했다고 20일 공시했다. 계약금액은 지난해 매출액의 12.1%에 해당한다. 계약기간은 지난 19일부터 올해 말까지다.

AP위성은 같은 회사로부터 55억7161만원 규모의 위성퓨대폰(모델명 XT-Lite) 납품 계약도 체결했다. 계약금액은 지난해 매출액의 12.2%에 해당하며 계약기간은 지난 19일부터 내년 1월 말까지다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr