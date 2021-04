산림복지진흥원, 공공기관 안전 활동 ‘A등급’ 획득

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국산림복지진흥원은 고용노동부 주관 ‘2020년 공공기관 안전 활동 수준평가’에서 A등급을 받았다고 20일 밝혔다.

평가는 공공기관의 안전중심 경영체계 확립과 안전보건활동 수준 향상을 위해 2019년 도입됐다. 평가방식은 안전보건 경영체제 등 4개 분야에 29개 항목을 토대로 S~E 등 6개 등급으로 구분하는 형태다.

평가에서 산림복지진흥원은 ▲최고경영자의 안전보건경영 리더십과 실천의지 ▲안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 인증 ▲수급업체 안전보건교육 등 인프라 지원 ▲안전보건 경영 핵심 성과측정 ▲위험작업 및 상황 안전관리 등의 추진 노력 및 성과를 인정받아 ‘전체 대상기관(절대평가)’과 ‘강소형 준정부기관 그룹(상대평가)’에서 모두 A등급을 받았다.

산림복지진흥원 이창재 원장은 “산림복지진흥원은 그간 기관의 핵심가치로 안전을 우선하며 안전경영을 최우선 경영방침으로 설정·강화해 왔다”며 “임직원과 고객의 건강은 물론 국민 안전까지도 최우선으로 생각하는 공공기관이 되겠다”고 말했다.

