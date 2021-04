공수처 신임 검사 교육 시작…김영종, 특별수사 강의

[아시아경제 김형민 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 20일 신임 검사들을 대상으로 워크숍을 열고 검사 교육을 시작했다.

공수처는 이날 오후 공수처 대회의실에서 김진욱 공수처장과 여운국 차장, 검사 13명을 대상으로 검찰 특수부 출신 김영종 변호사의 특별수사 강의를 진행한다고 밝혔다.

김 변호사는 1994년 서울지검 검사로 일을 시작해 대검찰청 첨단범죄수사과장, 범죄정보기획관, 의정부지검 안양지청장 등을 거쳐 2017년 변호사로 개업했다. 공수처 인사위원회 야당 추천 위원으로도 활동하고 있다.

그는 2003년 수원지검 검사로서 고(故) 노무현 전 대통령이 마련한 '검사와의 대화'에서 노 전 대통령의 청탁 의혹을 제기한 당사자기도 하다. 노 전 대통령은 당시 "이쯤 가면 막 하자는 거지요"라는 반응을 남긴 일화로 유명하다.

공수처 관계자는 "이번 강의가 공수처 검사의 수사와 업무 역량 강화에 많은 도움이 될 것"이라며 "법무연수원 검사 교육 일정에 대해선 아직 협의 중"이라고 밝혔다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr