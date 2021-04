인천 구직청년 면접 정장 무료대여…만 39세 이하로 상향 조정

[아시아경제 박혜숙 기자] 청년들의 취업을 돕기 위해 면접용 정장을 무료로 빌려주는 '인천청년 면접지원 드림나래' 사업의 지원 대상이 확대됐다.

인천테크노파크(인천TP)는 이 사업의 지원 대상을 기존 만 18세~만 34세 미만에서 만 39세 이하로 상향 조정했다고 20일 밝혔다.

드림나래 지정 대여업체는 부평(클래시테일러샵)과 구월(살로토 인천점) 2곳으로, 면접에 필요한 남녀 정장 세트를 연간 3회에 걸쳐 2박 3일 동안 무료로 빌릴 수 있다.

대여 신청은 인천청년일자리 포털사이트(young.incheon.kr)에서 지정 대여업체를 선택, 면접 확인 자료를 올려 예약을 접수한 뒤 승인이 나면 예약일시에 맞춰 대여업체를 방문하면 된다.

대여업체에서는 면접 정장 전문가가 면접 분야와 체형을 고려해 정장을 추천해 준다.

인천TP 관계자는 "취업의 최종관문인 면접을 준비하는 청년들에게 실질적인 도움을 주는 인기 서비스 가운데 하나"라며 "더욱 많은 취업 준비생들이 이용할 수 있도록 운영해 나가겠다"고 밝혔다.

