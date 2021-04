BBQ '황올한깐풍치킨', '치맥 절대강자' 나왔네

[아시아경제 임혜선 기자] 치킨 프랜차이즈인 제너시스비비큐가 '황올한깐풍치킨'과 '황올한깐풍순살'을 출시했다.

‘황올한깐풍치킨’은육즙이 가득한 신선한 원육에 감자와 고구마전분의튀김옷을 입혀 BBQ 올리브오일에 바삭하게 튀겨낸 후 매콤, 새콤, 달콤, 짭조름한 특제깐풍소스에 버무려 감칠맛을 낸 것이 특징이다. .여기에 대파의 은은한 단맛과 고추의불맛까지 더해지며,치킨에서 경험하지 못한 고메풍의 고급스러움을 선사한다.

‘황올한깐풍치킨’은색다른 양념치킨에 대한 니즈가 높았던 MZ세대에게 색감과 향, 맛 등을 충분히 제공할 것으로 보인다. 특히 매콤, 새콤, 단짠의 맛이 크래프티비어(수제맥주)와 함께하면 잘 어울려 대학생, 직장인 등 남녀노소 가리지 않고 모두가 즐길 수 있어 치맥의 절대강자로 자리잡을 것으로 기대된다.

BBQ는 한입에 먹기 편하도록 ‘황올한깐풍순살’도 선보였다.‘황올한깐풍치킨’ 가격은 1만9900원,‘황올한깐풍순살’은 2만900원이다.

BBQ 관계자는“작년 네고왕을 통해 MZ세대의 관심이높아지면서이들이 즐겨찾는 새로운 양념치킨에 대한 니즈를 충분히 만족시키고, 코로나19로 집에서 맥주를 즐기는 고객들에게도 안성맞춤인 메뉴를 개발하게 됐다”며 특히 “BBQ 수제맥주와 더욱 잘 어울려 새로운 치맥 문화를 이끌 것으로 기대한다”고 밝혔다.

