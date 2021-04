[아시아경제 황준호 기자] 에코바이오 에코바이오 038870 | 코스닥 증권정보 현재가 8,870 전일대비 30 등락률 -0.34% 거래량 56,883 전일가 8,900 2021.04.20 11:06 장중(20분지연) 관련기사 에코바이오, 수도권매립지관리공사와 43억 규모 용역 계약에코바이오, 작년 영업익 45.5% 증가 에코바이오, 수도권매립지관리공사와 61억 규모 공급계약 체결 close 는 강원바이오에너지와 10억5943만원 규모의 유기성폐기물을 이용한 바이오메탄 자동차 연료화시설 관리운영 위수탁계약(제3차)을 체결했다고 20일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 매출액의 5.8%에 해당하며 계약 기간은 올해 1월1일부터 오는 2023년 12월31일까지다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr