팅크웨어, 아이나비 V1000 출시…‘실시간 차량상태 확인’

커넥티드·배터리 방전 방지 등 사용자 편의기능 탑재

[아시아경제 김희윤 기자] 팅크웨어는 2채널 풀HD 블랙박스 '아이나비 V1000'를 출시했다고 20일 밝혔다.

팅크웨어에 따르면 아이나비 V1000은 주차 시 야간 등 밝기가 낮은 저조도 환경에서도 녹화 가능한 '나이트 비전'을 지원한다. 정기적인 메모리 포맷이 필요 없는 '포맷프리2.0' 기능을 탑재해 안정적으로 영상을 저장한다. 아울러 녹화 영상을 별도의 파일 변환 없이 PC나 스마트폰에서도 바로 확인할 수 있다.

또한 별도 동글 구입·연결 시 사용 가능한 실시간 통신 기능 '아이나비 커넥티드 스텐다드 서비스'도 지원한다. 협대역 사물인터넷 통신망을 활용해 전용 스마트 폰 앱과 연결, 실시간으로 차량 상태 확인이 가능하다. 주차충격알림, 원격전원제어, 차량위치확인, 차량위치공유 등을 기능을 제공한다.

이밖에도 3.5인치 터치 LCD, 1초 2프레임 영상 저장으로 메모리카드 효율을 높여주는 '타임랩스', 주차 모드 중 차량 배터리가 설정된 전압 이하로 떨어질 경우 블랙박스 전원을 자동 차단하는 배터리 방전 방지 기능, 외장 GPS를 통해 차량의 위치와 속도 기반 과속단속지점을 알려주는 안전운행도우미 등도 함께 지원한다고 팅크웨어 측은 설명했다.

팅크웨어 관계자는 “’아이나비 V1000’은 전후방 FHD 영상화질을 기본 탑재는 물론 차량운행 및 주차 시 필요한 다양한 기능을 지원하는 블랙박스”라며 “충실한 기능과 더불어 실시간 차량상태 확인이 가능한 커넥티드 기능 지원으로 운전자의 안전과 편의성을 높였다”고 말했다.

아이나비 V1000의 가격은 기본 패키지가 ▲16GB 29만9000원 ▲32GB 32만9000원이다. 커넥티드 패키지는 ▲16GB 35만9000원 ▲32GB 38만9000원이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr