관광공사, '관광 글로벌 챌린지 프로그램' 참가기업 모집

[아시아경제 최동현 기자] 한국관광공사가 우수 관광기업을 발굴·육성해 해외진출을 지원하는 ‘관광 글로벌 챌린지 프로그램’ 참여기업을 모집한다고 20일 밝혔다.

프로그램에 선정된 기업은 1억~3억원의 사업화 자금을 지원받는다. 또 해외진출 관련 교육, 멘토링, 시장검증, 해외 투자자 및 바이어 매칭 등 글로벌 액셀러레이팅 프로그램에 참여하게 된다. 관광공사는 이번 사업을 위해 사전 선정한 해외특화 액셀러레이터 3곳(씨엔티테크, 어썸벤처스, 와이앤아처)과 각 10개, 총 30개 기업을 선정해 차별화된 맞춤형 지원을 제공한다.

특히 선정기업은 액셀러레이터별 전문 보육과정을 거쳐 하반기 해외 로드쇼, 데모데이에 참가해 현지 투자자나 바이어 대상으로 자사 제품·서비스를 선보일 기회도 갖는다. 연말에는 한 해 동안의 해외진출 사업 노력과 성과를 평가해 우수기업을 선정하고 2022년도 후속 사업화자금과 후속 지원프로그램을 지원할 예정이다.

신청은 해외특화 액셀러레이터 3곳의 해외 중점시장, 강점, 핵심 프로그램 등을 비교검토 후 가장 적합한 1곳을 선택해 지원하면 된다. 신청 마감은 5월14일 오후 2시까지다. 서류평가와 발표평가(영어 포함) 등의 과정을 거친다. 제출서류와 제출처는 액셀러레이터에 따라 다르기 때문에 개별 공고문을 참고해야 한다.

신청 및 공모 관련 보다 자세한 사항은 관광공사 누리집 ‘공고/공모’, 관광기업지원센터 누리집 ‘공지사항’, K-스타트업 창업지원포털 누리집 ‘사업공고’에서 확인할 수 있다.

안덕수 관광공사 관광기업지원실장은 “올해는 참여 액셀러레이터를 3곳으로 늘려 관광기업의 진출시장과 지원 프로그램의 다변화를 도모했다”며 “우수한 관광기업들이 이번 프로그램을 통해 세계의 관광산업을 이끄는 기업으로 성장할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

