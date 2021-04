티몬 "제철 신선식품 균일가 9900원, 무료배송으로 알뜰 구매하세요"

[아시아경제 김보경 기자] 온라인 쇼핑몰 티몬이 제철 식재료를 균일가 9900원 이하에 무료 배송으로 판매한다.

티몬은 20일 신선식품 기획전인 '신선무료배송'을 통해 봄 제철 식재료를 균일가 9900원 이하에 판매한다고 밝혔다. 티몬 측은 "해당 상품들은 고객들의 리뷰 기준 평점 별 4개 이상 인정 받은 상품들"이라며 "질 좋고 가격 좋은 우수한 딜만을 모아 무료 배송 혜택을 더한 제품들로 구성했다"고 설명했다.

대부분 생산자가 직접 판매하는 상품으로 유통마진을 없애 저렴한 가격에 판매하는 것은 물론, 신선한 제철 식재료를 산지 직송으로 받아볼 수 있다.

대표 상품으로 ▲뿔소라는 8500원(700g) ▲동죽은 8900원(2㎏)에 ▲멍게는 3900원(1㎏)에 구매할 수 있다. 제철을 맞은 ▲성주참외(9900원/2㎏ 중대과) ▲대저토마토 로얄과(5900원/1㎏)도 시중가보다 합리적인 가격으로 구매 가능하다.

최근 높은 가격으로 구매가 망설여지는 채소와 고기류들도 저렴하게 만나볼 수 있다. ▲강원도 직송 수미감자 6㎏은 4900원, ▲햇양파 5㎏은 7500원, 달고 아삭아삭한 식감으로 인기인 ▲제주산 꼬깔양배추 3㎏은 9900원에 판매한다.

이외에 ▲탐라포크 흑돼지(8900원/등심 400g+앞다리살 300g)와 ▲호주산 양고기 숄더랙(6900원/300g)도 배송비 없는 착한 가격에 풍성한 중량으로 제공한다.

기획전 상품 중 21일까지 진행되는 쿠폰위크 상품을 골라 구매할 경우 추가 할인도 가능하다. 유료 멤버십 회원인 슈퍼세이브 고객은 최대 7%의 장바구니 쿠폰과 최대 5천원의 블랙쿠폰을 획득해 특가 구매를 노려볼 수 있다. 일반 고객도 최대 4000원의 블랙쿠폰과 최대 5%의 장바구니 쿠폰을 활용할 수 있다.

