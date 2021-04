롯데칠성음료, ‘칠성사이다’에 브랜드명 점자 표기 적용

[아시아경제 이승진 기자] 롯데칠성음료가 ‘칠성사이다’ 페트병 500㎖ 제품에 브랜드명 ‘칠성사이다’를 점자 표기한다고 20일 밝혔다.

롯데칠성음료는 4월 초 아이시스 8.0 300㎖ 제품에 점자 표기를 시작으로, 이번 칠성사이다에도 점자 표기를 확대 적용했다. 향후 다양한 음료 브랜드에 점자 표기를 확대해나갈 계획이다.

점자는 페트병 몸체 상단에 표기되고, 시각장애인들이 점자 해독을 쉽게 할 수 있도록 점자의 높이와 간격을 표준 규격에 맞췄다. 또한, 정확한 점자 표기를 위해 사단법인 서울시각장애인연합회의 도움을 받아 여러 차례 감수를 거쳤다.

롯데칠성음료는 시각장애인 소비자들의 접근성 향상을 위해 지난 2008년부터 음료캔 음용구에 ‘음료’로 점자 표기를 하고 있으며 2017년부터는 칠성사이다, 밀키스, 펩시콜라 등 탄산음료 제품에 점자 표기를 ‘탄산’으로 하고 있다.

롯데칠성음료 관계자는 “점자 표기 도입으로 시각장애인분들이 음료 제품을 선택할 때 조금이나마 도움이 되길 바란다”라며 “앞으로도 더 다양한 브랜드에 확대 적용해 나갈 계획이다”라고 말했다.

