[e 공시 눈에 띄네] 코스피-19일

[아시아경제 황준호 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

▲현대자동차=차량용 반도체 부품 수급 차질에 따른 아산공장 생산 중단.

▲ 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 140,000 전일대비 3,000 등락률 +2.19% 거래량 477,073 전일가 137,000 2021.04.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한국조선해양, 초대형 원유운반선 2080억원 수주한국조선해양, 6364억 규모 LNGC선 3척 공사 수주현대중공업, 6364억 규모 LNGC선 3척 공사 수주 close =자회사 현대삼호중공업이 2079억원 규모 VLCC 2척 건조 수주.

▲ 방림 방림 003610 | 코스피 증권정보 현재가 2,550 전일대비 10 등락률 +0.39% 거래량 275,685 전일가 2,540 2021.04.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 방림, 구미공장 부지 일부 30억에 처분하나라도 물려 있다면? 해결방법 알려드립니다한 종목 이상 물리신분? 제대로 도와드려요 close =구미공장 부지 일부 30억원에 처분.

▲ 엔에스쇼핑 엔에스쇼핑 138250 | 코스피 증권정보 현재가 12,350 전일대비 550 등락률 -4.26% 거래량 215,817 전일가 12,900 2021.04.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 엔에스쇼핑, 자회사 하림산업 주식 추가취득...300억 규모NS홈쇼핑, 조항목 단독대표 체제로 전환하림산업, 5.3억 규모 공급계약 close =1000억원 규모 단기차입금 증가 결정, 하림산업 지분 300억 원 규모 취득 결정. 조항목 단독대표 체제로 변경

▲신세계I&C=이마트에 373억 원 규모 용역제공 결정

▲ 쎌마테라퓨틱스 쎌마테라퓨틱스 015540 | 코스피 증권정보 현재가 6,410 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,410 2021.04.19 00:00 장중(20분지연) 관련기사 쎌마테라퓨틱스, 상폐 관련 이의신청서 제출쎌마테라퓨틱스 감사의견 '거절'…상폐 절차로 매매정지 쎌마테라퓨틱스, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.33% close =상장폐지 이의신청

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr