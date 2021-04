이베이코리아, 소방청 119의인상 시상식…김기문씨 선정

[아시아경제 임춘한 기자] 이베이코리아는 19일 세종시 소방청 본청에서 재난현장에서 위험을 무릅쓴 민간인을 선정해 포상하는 ‘119의인상’ 시상식을 개최했다고 20일 밝혔다.

119의인상 수상자는 ▲직무관련성 ▲긴급성 ▲위험성 ▲직접적 인과관계 ▲기타 특이사항 등 총 5개의 항목 심사를 통해 김기문씨가 선정됐다. 김씨는 지난달 21일 김해시 봉곡천 인근 농수로에서 낚시를 하던 중 맞은편 농수로에 SUV 차량이 빠져 전복·침수되는 것을 목격했고, 신체가 불편한 상황에서도 수심 1.5m의 물속으로 뛰어 들어 차량 내부에 고립된 일가족 3명을 안전하게 구조했다. 소방대가 도착하기 전 헌신적인 구조활동을 펼친 김씨는 그 공로를 인정받아 2021년 첫 번째 119의인상의 주인공이 됐다.

119의인상은 소방청이 2018년부터 화재, 사고 등 각종 재난현장에서 자신의 위험을 무릅쓰고 다른 사람의 생명이나 재산을 보호하는데 앞장선 민간인에게 수여하는 상으로, 현재까지 총 25명의 의인을 발굴했다. 이베이코리아는 지난 3월 119의인상 수상자 상금지원 등 의인상 활성화를 위한 업무협약을 소방청과 체결했다.

서민석 이베이코리아 부사장은 “어려운 상황에서도 위험을 무릅쓰고 다른 이를 구한 김씨에게 올해 첫 번째 119의인상을 직접 전할 수 있어 기쁘다"라며 “앞으로도 민간인 영웅들을 적극 발굴하고 3000만명에 달하는 G마켓·옥션 회원을 비롯해 국민들에게 널리 알릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

