정부, 쇼핑시설 방역점검 실시

스타필드 안성점 방문해 현장점검…'유통시설 방역 장관 책임제' 시행

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 쇼핑시설 방역점검 강화에 나섰다.

천영길 산업통상자원부 중견기업정책관은 20일 스타필드 안성점을 방문해 코로나19 상황에 따른 업계의 방역관리 상황을 살펴보고 현장의견을 청취했다.

스타필드는 코로나19 감염 예방을 위해 환기·소독, 마스크 착용 등 방역수칙을 준수하고 출입자 발열체크, 주2회 전문방역업체 추가 소독 등 자체 방역대책을 강화하고 있다고 설명했다. 입점업체의 임대료 인하 등 상생 지원도 추진하고 있다.

산업부는 지난 연말·연시부터 유통업계 매일 자체점검(1차), 지자체 상시점검(2차), 산업부 표본점검(3차)을 이행해 현장방역 실천에 집중하고 있다. 지난 15일부터는 그간 추진해온 산업부 주관 표본점검을 산업부·지자체·민간협단체로 구성된 민·관 합동점검(주 3회)으로 전환하는 등 '유통시설 방역 장관 책임제'를 시행 중이다.

천영길 산업부 중견기업정책관은 "봄철 나들이객 등 유동인구가 증가하는 상황에서 자칫 방역관리에 느슨해지거나 해이해지면 한순간에 방역경계선이 무너져 더 힘들고 어려운 시기를 맞을 수 있다"며 "모두가 방역수칙 실천에 노력해 달라"고 강조했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr