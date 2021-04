목포시, 위생매립장 ‘드론방역’ 추진

효과적 방역활동 통해 쾌적한 매립환경 유지

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시는 쾌적한 위생매립장 유지와 주변마을 생활환경 개선을 위해 신개념 드론 방역을 추진한다고 19일 밝혔다.

시 관계자는 “4차 산업혁명의 주역인 드론산업이 사회 전반에 적용되고 있다”며 “현재 위생매립장의 경우 차량 방역으로 이루어지지 못하는 사각지대를 해소하기 위해 드론을 활용한 상공방역을 실시한다”고 말했다.

목포 대양동에 위치한 위생매립장 전체 부지면적은 29만 490㎡로 이중 방역을 해야 할 면적은 18만㎡이나 되며, 드론을 활용할 경우 방역 소요 시간이 30분 내외로 끝낼 수 있다는 장점이 있다.

시는 지금까지 차량 2대와 인력을 활용해 봄철과 하절기에 중점적으로 방역을 실시해왔으나, 올 4월부터 드론을 전천후로 활용해 방역의 효율성을 극대화할 방침이다.

시 관계자는 “드론을 활용한 공중 방역과 차량을 이용한 지상 방역을 병행 실시해 매립장과 인근 주변마을 생활환경 개선에 최선을 다하겠다”고 다짐했다.

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr