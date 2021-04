[아시아경제 이준형 기자] 보령제약 보령제약 003850 | 코스피 증권정보 현재가 23,400 전일대비 50 등락률 +0.21% 거래량 994,464 전일가 23,350 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]보령제약, 항암제 사업 성장성 "긍정적 주가 흐름 지속"김승호 보령제약 회장, '제2회 대한민국 약업대상' 수상전세계적 ‘위탁생산’ 열풍!! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 대장 株!! 다음주 시작합니다!! close 은 운영자금 약 1000억원을 조달하기 위해 유상증자를 결정했다고 19일 공시했다.

이에 따라 보통주 555만주가 신주 발행된다. 주당 액면가는 500원이다. 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행한다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr