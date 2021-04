日대사관 겨냥한 군수, ‘방사능 오염수 해양방류’ 반발 거침없이 1인 피켓 2번째

오규석 부산 기장군수, 19일 일본대사관 앞 1인 시위



14일 日영사관 이어 2번째 … “전국 지자체 연대하자”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 오규석 부산 기장군수가 후쿠시마 원전 오염수 해양방류 결정에 항의하며 19일 일본대사관 앞에서 1인 시위를 벌였다.

일본 정부의 일방적 결정에 단단히 화가 난 군수가 일본 영사관에 이어 대사관 앞까지 겨냥한 것이다.

오 군수는 지난 14일 부산 일본영사관 정문 앞에서 후쿠시마 방사능 오염수 해양방류 결정 철회를 촉구하는 1인 시위를 벌인 데 이어 이날 오후 2시 서울 일본대사관 앞에서 2차 행동을 했다.

이에 앞서 19일 오전 대한민국시·도지사협의회장, 전국시장·군수·구청장협의회대표회장 등에게도 공문을 발송했다.

오 군수는 전국 지자체와 연대해 일본 정부 방침 철회를 촉구하는 공동성명서를 채택하고 공동대응할 것을 제안했다.

오 군수는 “일본 정부의 결정은 우리 바다를 죽이고, 수산업을 죽이고, 어민을 죽이고, 국민을 죽이는 제2의 임진왜란이므로 전 국민이 의병이 돼 결사항전 해야 한다”고 주장했다.

이어 “일본 정부의 극단적 이기주의가 낳은 후쿠시마 방사능 오염수 해양방류 결정이 바다와 접한 기장 군민을 극도의 공포로 몰아넣고 있다”며, “기장군을 방사능 피폭으로부터 끝까지 사수하겠다”고 밝혔다.

