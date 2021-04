진주시 22일 지구의 날 저녁 8시부터 10분간 소등행사 시행

“고요한 어둠 속 지구의 속삭임을 느껴보세요”

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 22일 지구의 날을 맞아 관공서, 공공기관, 자발적 참여 공동주택을 중심으로 저녁 8시부터 10분간 소등행사를 한다고 19일 밝혔다.

지구의 날은 1969년 미국 캘리포니아주에서 발생한 해상기름 유출 사고를 계기로 1970년 4월 22일 지구의 환경을 보호하자는 취지로 시작된 세계기념일이며 올해는 51주년이 되는 해다.

소등행사는 매년 정해진 시간에 지구촌 전등을 꺼 지구를 쉬게 하자는 취지로 전국 동시 시행한다.

매년 지구의 날을 전후하여 1주일간을 기후변화주간으로 지정하고 저탄소 생활 실천을 위한 다양한 활동을 추진해 왔으나, 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 고려해 온라인 위주의 캠페인으로 진행한다.

시는 22일 시 청사, 읍면동, LH를 비롯한 23개 공공기관, 공동주택 60개소(5만 2001세대)가 소등행사에 참여해 지구를 구하는 10분간의 행동을 함께하게 될 것이라며 참여를 당부하고 있다.

시 관계자는 “지구온난화 등 기후변화에 따른 각종 환경 문제가 증가하고 있다”면서 “이번 지구의 날 소등행사를 통해 짧은 소등 시간이지만 뜻깊은 참여로 기후 변화의 심각성을 다시 한번 생각하는 계기가 되고 많은 시민이 기후 변화 주간 동안 생활 속 온실가스 감축 실천에 동참해 주기를 바란다”고 말했다.

