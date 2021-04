안철수 "4·19, 피로 지킨 민주주의와 법치 지키겠다"

"촛불정신 정권이 절차적 정당성과 법치의 촛불정신 짓밟아"

[아시아경제 박준이 기자] 4·19 혁명 61주년을 맞아 국립 4·19 민주묘지에 방문한 안철수 국민의당 대표가 문재인 정권 아래 정의와 공정이 무너지고 있다며 이 같은 가치들을 지켜나가겠다는 의지를 밝혔다.

안 대표는 19일 오전 페이스북에 "선배님들이 피로 지킨 민주주의와 법치, 정의와 공정의 가치를 지켜내는 정치를 위해 최선을 다할 것을 다짐한다"고 밝혔다.

그는 "61년 전 선배님들이 목숨 바쳐 지키고자 했던 가치와 원칙들을 생각한다"며 "그것은 바로 대한민국은 민주국가이며 대한민국의 주인은 국민이라는 민주주의의 가치"라고 말했다.

그러나 안 대표는 "선배님들이 피 흘려 지키고자 했던 소중한 가치와 원칙들이 2021년 지금, 제대로 지켜지고 있는지 의문"이라며 "촛불정신으로 집권했다는 정권이 절차적 정당성과 법치의 촛불정신을 짓밟고 있다"고 지적했다.

이어 "정의와 공정은 자신들의 유불리만 따지는 '선택적 정의'와 돌아가면서 해먹는 '자기들끼리의 공정'으로 변질됐다"며 "거짓과 위선이 판을 치고 정권의 이념적 편향과 무능은 대한민국의 미래를 총체적 불안에 빠뜨리고 있다"고 설명했다.

안 대표는 '손해 보더라도 옳고 그름의 기준을 명확히 제시하고 약속을 지키는 정치'를 국민이 원하는 새로운 정치라고 주장했다. 그러면서 운이 아닌 실력으로 이기고, 지더라도 원칙 있게 지는 정치인들이 필요하다고 역설했다.

끝으로 "원칙 있는 역사의 발전을 믿는다"며 "하나된 국민의 힘을 믿는다"고 재차 강조했다.

한편 안 대표는 이날 오전 10시 서울 강북구에 위치한 국립 4·19 민주묘지 기념식에 참석했다.

