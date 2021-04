굿네이버스-전라남도자원봉사센터, 자원봉사 활성화 업무 협약 체결

지역사회 취약계층 아동 위한 자원 연계, 자원봉사 활성화 위한 업무 협력 체계 구축

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 굿네이버스 광주전남지역본부(본부장 배준열)는 전라남도자원봉사센터(센터장 허강숙)과 함께 자원봉사 활성화를 위한 업무 협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약식에서 양 기관은 파트너십을 구축해 ▲자원봉사 수요자와 공급자 연계 체계 구축 ▲나눔·배려 문화 확산 등 자원봉사 활성화를 위한 교류 ▲지역사회 아동복지사업 관련 물품 및 자원배분 ▲아동과 그 가족의 좋은 변화를 위한 네트워크를 구축하는 등의 활동에 협력할 것을 약속했다.

배준열 굿네이버스 광주전남지역 본부장은 “코로나 확산으로 대면 활동이 제한돼 자원봉사가 축소되고 있다”며 “언택트 시대에 맞는 자원봉사 콘텐츠를 개발해 도 내 자원봉사활동이 활성화될 수 있도록 전라남도자원봉사센터와 적극 협력하겠다”고 말했다.

허강숙 전라남도자원봉사센터장은 “지역사회 취약계층 아동이 건강하고 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 다양한 방면으로 자원봉사활동을 지원할 계획이다”고 밝혔다.

