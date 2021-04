[아시아경제 이준형 기자] 보일러기업 경동나비엔이 '라이브커머스'를 시작한다. 경동나비엔은 20일 오후 8시에 온라인 쇼핑몰 나비엔하우스에서 '나비엔 키친플러스'를 소개하는 라이브커머스 방송 '나비엔 라이브'를 진행한다고 밝혔다. 회사는 방송 중 상담을 접수하고 제품을 구매하는 모든 고객에게 온수매트 등을 증정한다.

키친플러스는 나비엔의 공기 청정 및 환기 시스템이다. 요리를 할 때 실내 공기질이 가장 많이 오염되는데 주방은 물론 집 전체의 공기질을 쾌적하게 관리해준다는 설명이다. 키친플러스는 에어커튼을 형성해 요리할 때 발생하는 오염물질들이 집안으로 확산되는 것도 방지한다.

경동나비엔 김시환 마케팅 본부장은 "이번 나비엔 라이브를 시작으로 보일러, 온수매트 등 자사 제품을 친숙하게 선보이는 라이브커머스를 확대하겠다"면서 "다양한 소통 채널을 강화해 업계를 선도하겠다"고 말했다.

