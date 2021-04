아성다이소, 디즈니 위니 더 푸 시리즈 출시…총 20여종 상품 구성

[아시아경제 임춘한 기자] 아성다이소가 ‘디즈니 위니 더 푸 시리즈’를 출시했다고 19일 밝혔다. 이번 시리즈는 가정의 달을 맞아 가족이나 가까운 지인에게 선물할 수 있는 팬시·포장용품, 주방용품 등 총 20여 종의 상품을 선보인다.

팬시·포장용품으로는 아이들에게 용돈을 주거나 아이들과 함께 감사의 편지를 쓸 때 적당한 위니 더 푸 돈 봉투가 준비돼있다. 아이와 함께 할 수 있는 어린이날 선물을 찾고 있다면 자수 노트와 캐스팅 스티커 등이 있다.

디즈니 위니 더 푸 시리즈 출시 기념 이벤트도 진행한다. 오는 30일까지 다이소 매장에서 디즈니 시리즈 상품 1만원 이상 구매하고 다이소 멤버십 포인트를 적립하면 추첨을 통해 총 1만명에게 디즈니 위니 더 푸 이모티콘을 증정한다. 샵(#)다이소에서는 디즈니 시리즈 상품을 1만원이상 구매한 모든 고객에게 이모티콘을 증정한다. 또한 매일 디즈니 시리즈 상품 최대 금액 구매자를 선별해 총 15명에게 디즈니 위니 더 푸 캐릭터 피규어를 증정한다.

아성다이소 관계자는 “가정의 달을 미리 준비하고, 디즈니 위니 더 푸 캐릭터를 사랑하는 고객님들을 위해 이번 시리즈를 준비하게 됐다”며 “다이소와 함께 귀여운 캐릭터 시리즈를 만끽하시길 바란다”고 말했다.

