노원구 보건소 리모델링...북카페, 수직정원 등 이용자 중심 보건소 탈바꿈

2층 건강관리센터 리모델링, 4층 모자건강센터 신설

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 코로나19로 주민들 이용이 제한되고 있는 시기를 이용해 노원구보건소 1층을 리모델링한다.

과거 국가예방접종 및 단순한 건강관리 서비스만 제공하던 보건소가 최근 치과치료, 임신출산지원, 금연, 치매지원 등 다양한 사업을 진행하면서 보다 높아진 주민의 서비스 환경 요구에 부응하기 위함이다.

구는 1층 민원접수실 및 화장실, 복도 등을 이용자 중심으로 공간 및 동선을 재편하고 문화공간 등을 새롭게 조성해 편안하고 품격 있는 공공보건서비를 제공할 계획이다.

먼저 정문의 정면에 위치한 안내데스크를 출입부 좌측부로 이동시켜 동선을 최소화, 어린이나 장애인, 노약자들도 쉽게 접근 할 수 있도록 데스크의 높이를 낮춘다. 기존 화장실은 남녀 1칸씩을 추가 2칸, 3칸으로 늘리고, 장애인용 남녀 화장실을 1개씩을 별도로 추가 설치한다. 또 임상병리실 및 결핵실 입구를 개방형으로 전환해 확 트인 공간감을 제공한다.

특히 심혈을 기울이고 있는 것은 내방객의 휴식공간인 계단형 북카페 및 녹색화단과 실내수직정원이다.

기존의 민원실을 축소하는 대신 개방형 민원데스크를 설치, 민원실의 나머지 공간과 로비의 빈공간을 활용해 스마트가든사업의 녹색쉼터를 조성한다. 미세먼지 등 유해물질을 제거하고 온·습도 조절 등 효과가 높은 식물들로 쾌적한 환경을 제공할 뿐 아니라 시각적 안정감을 통해 보건소를 내방한 민원인들의 긴장감을 감소시킨다는 계획이다.

구는 6월 말 준공을 목표로 지난 12일 공사를 시작했다고 밝혔다. 공사 가림막 등을 설치 민원안내를 통해 보건소를 방문한 내방객들의 불편을 최소화하기 위해 노력하고 있다.

이와 함께 구는 지난해 보건소 2층 153평을 리모델링, ‘노원구 건강관리센터’를 조성해 한 공간에서 대사증후군, 건강생활실천, 금연클리닉, 구강보건실, 건강교육 등을 진행하고 있다. 4층에는 들어서는 모자건강센터는 임신 전부터 출산 후까지 산모와 영유아에게 체계적인 건강관리서비스를 제공할 예정이며, 5월 중 오픈을 목표로 공사가 마무리단계가 진행 중이다.

구는 25개 서울시 자치구 중 어르신 인구 비율이 높은 만큼 기존의 4개 보건지소(노원, 상계, 월계, 공릉) 외에 마들과 중계 2개 권역에 보건지소를 확충해 보건소 접근성을 향상할 계획이다.

오승록 구청장은 “노원보건소리모델링을 시작으로 보다 쾌적하고 편안한 분위기의 보건소 환경을 조성해나갈 계획”이라며 “앞으로도 ‘100세 건강도시 노원’을 노력하겠다”고 말했다.

노원구 보건위생과

박종일 기자 dream@asiae.co.kr