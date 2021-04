4.19~5.31 '우체국 펀드 봄봄 이벤트' 실시

[아시아경제 김봉수 기자] 우정사업본부는 19일부터 다음달 31일까지 ‘우체국 펀드 봄봄 이벤트’를 연다. 우체국 펀드에 가입하는 모든 고객은 선취판매수수료를 면제 받는다.

특히, 우체국 펀드에 신규 가입(최소 10만원 이상, MMF는 100만원 이상)하는 고객 중 선착순 1000명은 1만원 상당의 디저트 쿠폰을 제공받을 수 있다. 또한 이벤트 기간 동안 100만원 이상 잔고가 증가한 고객은 추첨을 통해 최대 15만원 상당의 우체국쇼핑 상품권도 받을 수 있다.

우정사업본부는 전국 222개 우체국에서 공모펀드 중 투자자에게 안정적이고 판매보수(수수료)가 비교적 낮은 머니마켓펀드(MMF) · 채권형펀드 · 채권혼합형펀드(주식 비중이 30% 이하) 등 총 33종의 상품을 판매하고 있다.

