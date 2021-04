[인터뷰]유동균 마포구청장“백신예방접종센터에 현장구청장실 설치, 구민들과 소통 이어가겠다”

민선 7기 마포구청장 취임 후 1호 공약사업으로 마포구민 온.오프라인 쌍방향 소통플랫폼인 ‘마포1번가’ 구축, 구민과 소통을 가장 중요한 최고 가치로 강조, 지난해 8월 정부 상암동 주택공급 확대방안 발표에 따라 마포구청 정문 앞 광장에 24시간 ‘현장구청장실’ 운영 이어 15일 백신예방접종센터에 현장구청장실 운영 구민들 의견 직접 수렴

[아시아경제 박종일 기자] “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황에서도 구정 연속성은 이어가야 합니다. 구민과 소통할 수 있는 곳이라면 어디든 달려갈 각오가 돼있습니다”

유동균 마포구청장은 본지와 가진 인터뷰에서 전국 최초로 코로나19 예방접종센터에 ‘현장구청장실’을 운영, 주목을 받고 있다며 주민 곁으로 찾아가는 현장 소통을 더욱 강화하겠다는 의지를 밝혔다.

유 구청장은 민선 7기 마포구청장 취임 후 1호 공약사업으로 마포구민 온.오프라인 쌍방향 소통플랫폼인 ‘마포1번가’를 구축해 구민의 소중한 의견이 정책으로 실현될 수 있는 소통행정 기반을 마련했을 정도로 줄곧 구민과의 ‘소통’을 구정을 이끄는 최고 가치로 강조해 왔다.

유 구청장은 “그동안 코로나19 장기화로 사회적 거리두기가 일상화 되면서 주민을 대면해 현장의 생생한 목소리를 접할 기회가 줄어 아쉬움이 매우 컸다”면서 “백신접종센터의 ‘현장구청장실’을 통해 구민의 목소리에 더 가까이 찾아가겠다”고 포부를 전했다.

이는 지난해 8월 정부의 상암동 주택공급 확대방안 발표에 따라 어수선한 민심을 챙기고 구민 의견을 경청하기 위해 마포구청 정문 앞 광장에 임시로 운영한 24시간 ‘현장구청장실’에 이은 유 구청장의 두 번째 ‘현장구청장실’ 행보다.

이번 ‘현장구청장실’ 운영 역시 “예방접종센터에는 접종 대상 어르신 뿐 아니라 보호자도 함께 방문하니 구민의 다양한 목소리를 들을 수 있는 절호의 기회”라고 판단한 유 구청장의 아이디어에서 시작됐다.

‘현장구청장실’은 마포구민체육센터(망원동) 3층, 코로나19 예방접종센터에 설치, 오전 9시부터 오후 4시까지 운영한다. 운영기간은 접종센터 개소일인 지난 4월15일부터 접종센터 운영 종료 시까지다.

다만, 구는 코로나19 상황을 고려해 면담 시간을 30분 이내로 정하고, 동시 방문자는 3명까지로 제한하는 등 방역수칙을 철저히 준수하며 ‘현장구청장실’을 운영한다는 방침이다.

유 구청장은 “현장구청장실에서 지역 현안에 대한 주민 의견을 수렴하고 동시에 생활에서 접하는 사소한 불편사항도 청취할 계획”이라며 “당일 접수된 건의사항은 수합해 해당 부서에 전달, 제가 직접 처리 상황을 지속적으로 모니터링 해 챙길 것”이라고 말했다.

운영 첫날 ‘현장구청장실’에서 종일 머물며 수시로 구민의 백신 예방접종을 지원하고 접종센터 운영 상황을 총괄한 유 구청장은 추후 현장에서 이뤄질 구민과 만남에 대한 기대감을 드러내기도 했다.

유동균 구청장은 “지난 15일 백신접종센터에서 구청장을 만나니 반갑다며 격려해주신 주민 모습에 ‘현장구청장실’ 문을 열길 잘했다는 생각을 했다”며 “앞으로 현장구청장실을 비롯해 다양한 방식으로 끊임없이 주민과 소통해 열린 행정 구현에 힘쓰고 ‘모든 문제의 답은 현장에 있다’고 믿는 소신을 이어가겠다”고 말했다.

