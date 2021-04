동반성장위원회, 협력 중소기업 ESG 지원사업 추진

ESG교육·역량진단·현장실사(컨설팅) 등 종합지원

[아시아경제 김희윤 기자] 동반성장위원회(위원장 권기홍, 이하 동반위)는 중소기업의 ESG 대응역량 제고를 위한 '2021년도 협력사 ESG 지원사업' 참여기업을 모집한다고 19일 밝혔다.

모집대상은 국내 대기업 및 중견기업, 공공기관(이하 참여기업)이다. 협력사 ESG 지원사업은 동반위와 참여기업이 함께 협력 중소기업을 대상으로 ESG 교육, 역량진단, 현장실사(컨설팅) 등을 종합적으로 지원하는 사업이다.

앞서 2019년부터 3개년 협약을 체결, 사업에 참여 중인 롯데케미칼은 동반위의 CSR 표준가이드라인을 화학 업종에 맞게 재구성해 연간 30개사 내외의 협력 중소기업을 대상으로 교육, 역량진단, 현장실사(컨설팅)을 지원했다. 그 결과 CSR 평균 준수율이 크게 향상돼 안정적 수출 기반을 마련했다고 동반위 측은 설명했다.

동반위는 사업에 참여한 협력 중소기업 중 평가지표 준수율이 높은 기업에 우수기업 확인서를 수여했다. 롯데케미칼은 우수기업을 대상으로 납품단가 인상 등 거래 조건 우대 혜택을 제공했다.

참여기업이 협력 중소기업의 ESG 지원을 위해 출연하는 상생협력기금은 법인세공제 및 지정기부금 인정 등의 세제혜택이 주어진다.

동반위 관계자는 "협력사 ESG 지원사업 확산을 위해 참여기업의 협력사 ESG 지원 실적을 동반성장지수에 점진적으로 반영하는 방안을 마련할 계획이다"라며 "아울러 ESG 경영을 도입한 우수 협력 중소기업에는 금리우대 등의 금융지원 인센티브를 제공하는 방안도 협의 중"이라고 밝혔다.

한편, 2021년도 협력사 ESG 지원사업 참여 희망 기업은 동반성장위원회 홈페이지 공지사항을 통해 공고문과 신청양식을 확인할 수 있다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr