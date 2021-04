[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 김천상공회의소 1차 지역산업 맞춤형 일자리 창출지원사업 교육생 히트산업(주) 방문해 기업탐방 실시해

김천상공회의소(회장 안용우)는 16일 성공취업을 위한 온라인 마케팅 전문가 양성사업 1차 과정에 참여한 교육생을 대상으로 기업탐방 행사를 열었다.

교육생들은 이날 마스크 등 부직포 소재 위생용품과 물티슈를 생산하는 히트산업㈜을 방문, 생산시설을 견학했다. 히트산업은 1992년 경남 함안에서 KM산업으로 출발해 지난 2019년 김천 어모공단으로 확장이전한 우수 중소기업이다.

한편, 이번 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업은 김천시가 지난해 '전국 지방자치단체 일자리 대상'에서 지역일자리 목표공시제 부문 최우수상을 수상받은 인센티브로 진행되는 프로그램이다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr