[아시아경제 호남취재본부 최경필·이준경 기자] 전남 완도에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자 1명이 추가 발생했다.

16일 완도 보건의료원에 따르면 코로나19 확진자가 발생해 전남 998번(완도 11번)으로 분류됐다.

확진자는 앞서 이개호(전남 담양·함평·영광·장성) 더불어민주당 국회의원의 수행비서로 알려진 전남 989번 확진자의 접촉자로 알려졌다.

전남 998번 확진자는 완도 금일읍 거주자로 전남 989번 확진자와 담양과 광주 등 식당에서 식사한 후 감염된 것으로 방역 당국은 추정하고 있다.

이 확진자는 몸에 이상을 느낀 후 완도대성병원에서 치료받고, 자가격리에 들어가 별다른 접촉자는 없는 것으로 파악된다.

방역 당국은 전남 998번 확진자에 대한 정확한 감염경로 등을 조사 중이다.

