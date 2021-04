택배노조, 차량 통제 아파트 '문 앞 배송' 재개…"항의 전화·문자에 정신적 피해 호소"

[아시아경제 이정윤 기자] 택배차량의 지상도로 출입을 금지한 서울 강동구 A아파트에 대해 택배기사들이 세대별 배송을 재개하기로 했다.

16일 민주노총 서비스연맹 전국택배노동조합은 A아파트 앞에서 기자회견을 열고 "입주자대표회의의 갑질에 맞서 아파트 단지 앞 배송 실시 후 해당 택배노동자 조합원에게 악의적 문자, 전화가 이어졌다"며 "노동조합에서는 아파트 단지 앞 배송을 더 진행하였을 경우 조합원들에게 정신적으로 매우 큰 충격이 있을 수 있다는 판단 하에 조합원을 보호하기 위한 주동적 조치로써 아파트 단지 앞 배송을 일시중단하기로 결정했다"고 밝혔다.

택배노조는 이달 1일부터 시작된 A아파트의 지상 출입금지 조치에 맞서 지난 14일부터 세대별 배송을 멈추고 아파트 단지 앞에 택배 상자를 쌓아 둔 뒤 입주민들이 찾아가도록 안내했다.

하지만 일부 입주민들이 택배기사들에게 항의 전화와 문자메시지를 쏟아내 기사들이 정신적 고통을 호소하고 있는 것으로 알려졌다.

택배노조는 "조합원들의 마음을 추스르고 더 많은 노동자가 동참할 수 있도록 설득해 더 큰 행동에 나설 것"이라며 "오늘부터 시민사회단체와 함께 아파트 앞에서 무기한 농성과 촛불집회를 열며 '공정과 정의'를 염원하는 국민들의 동참을 끌어낼 것"이라고 설명했다. 또 "택배사는 즉시 해당 아파트를 배송 불가구역으로 지정하고 구체적 대책을 마련하라"고 촉구했다.

한편, 택배노조는 오는 18일 긴급 중앙집행위원회와 25일 대의원대회를 열어 향후 투쟁 방안을 결정할 예정이다.

