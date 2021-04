5월 하순 첫 韓美 정상회담…日오염수·백신수급도 논의될까

文대통령, 바이든 美 대통령과 대면 회담…한미동맹 강화, 한반도 비핵화 평화정책 논의

[아시아경제 류정민 기자, 이지은 기자] 문재인 대통령이 5월 하순 미국 워싱턴 DC를 방문해 조 바이든 미국 대통령과 첫 한미 정상회담을 연다. 한반도 비핵화와 평화 정착, 코로나19 공조와 중국·일본 등 국제외교 문제까지 폭넓은 현안이 논의될 예정이다.

청와대 관계자는 16일 "한미 동맹과 대북정책 등 양국 간 핵심 현안에 대한 심도 있는 소통과 공조의 계기가 될 것"이라고 기대했다.

청와대는 이번 한미정상회담이 △양국 정상 신뢰를 공고히 하는 계기 △바이든 행정부 초기 한미동맹 기반 마련 △한반도 비핵화와 평화정책 진전의 모멘텀 △코로나19 극복과 경제회복 △지역 글로벌 문제와 관련한 협력 증대의 의미가 담겨 있다고 평가했다.

이번 회담은 바이든 대통령이 지난 1월 취임한 지 4개월 만에 이뤄지는 첫 대면 정상회담이다. 문 대통령의 한반도 평화 프로세스가 바이든 정부의 대북 정책에 반영될 것인지 주목받는 상황에서 이뤄지는 만남이다. 남북 대화와 북·미 대화 모두 교착 상태에 빠진 상황에서 한반도 정세를 변화시킬 해법을 내놓을 것인지 주목된다.

청와대 관계자는 "문 대통령의 방미는 미국의 대북정책 검토 결과가 발표되는 시점에 정해지면서 미국 대북정책 검토의 시작부터 마무리까지 한미가 함께하는 계기가 될 것"이라고 기대했다.

아울러 코로나19 백신 수급 문제 등 방역문제와 관련한 협력 방안도 관심의 초점이다. 미국이 주도하는 안보협의체 ‘쿼드(미국·일본·호주·인도)’에 한국 참가를 요구받을 가능성도 있다. 중국과의 관계 설정을 둘러싼 고민이 증폭될 수 있는 사안이다.

청와대 관계자는 "바이든 행정부는 미국 외교의 귀환을 표방하면서 동맹의 복원과 강화를 외교 정책의 목표로 추진했다"면서 "(한미 양국은 그동안) 한미동맹이 한반도와 인도 태평양 지역 평화안전 번영의 중심축임을 재확인했다"고 설명했다.

문 대통령은 이번 정상회담에 앞서 오는 22∼23일 미국이 주최하는 기후정상회의에서 화상으로 바이든 대통령과 만날 예정이다. 오는 6월 영국에서 열리는 G7(주요 7개국) 정상회의에서도 한미 정상이 직접 만날 것으로 보인다.

한편 미국 백악관은 15일(현지시간) 바이든 대통령이 5월 하순 문재인 대통령과 만날 것이라고 확인했다. 젠 사키 백악관 대변인은 브리핑에서 "바이든 대통령은 5월 후반 문 대통령을 백악관에서 맞이하기를 고대하고 있다"고 밝혔다.

한미 정부는 정상회담의 구체적 일정과 의제에 대해서는 공개하지 않았다. 강 대변인은 "미국 방문과 관련한 상세한 일정에 대해서는 한미 간 계속 조율 중"이라고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr이지은 기자 leezn@asiae.co.kr