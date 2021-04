진도군 ‘세월호 참사 7주기’ 추모 행사

진도항 방파제 등대에서 희생자에 대한 추모행사

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 진도군이 16일 오전 9시 ‘세월호 참사 7주기’를 맞아 진도항 방파제 등대에서 희생자에 대한 추모행사를 진행했다.

추모행사는 코로나19 사회적 거리두기 지침을 준수해 이동진 군수, 박금례 진도군의회 의장 등이 참석한 가운데 간소하게 진행됐다.

이번 추모식은 4·16 세월호 참사 희생자 추모를 위한 헌화 등을 통해 가족을 잃은 슬픔에 대한 위로와 치유, 회복을 기원했다.

이동진 군수는 “세월호 참사 이후 안전이 경제, 문화 등 민생과 연결되는 모든 분야의 우선순위가 됐다”며 “세월호 희생자들의 명복을 빌며, 유가족께 깊은 위로를 전하고, 다시는 세월호 같은 참사로 고귀한 생명을 잃는 일이 일어나지 않기를 바라는 마음이다”고 밝혔다.

