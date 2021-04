홍남기 "반도체 패권경쟁 치열해져…내년 예산 대폭 증액"

'혁신성장 빅3 추진 회의' 주재 모두발언

[아시아경제 장세희 기자]정부가 글로벌 반도체 패권 경쟁에 대응해 차량용 반도체 단기간 사업화 지원을 위해 내년 예산을 대폭 증액한다. 아울러 자율주행 서비스 상용화를 위해 유상실증 서비스를 개시하고 관계 법령 정비를 추진한다.

홍 부총리는 이날 서울 자율주행차 시범운행지구에서 열린 제8차 혁신성장 BIG3 추진회의 모두발언을 통해 "시스템반도체, 미래차 부문 경쟁력과 글로벌시장 점유를 위해 정부와 기업 모두 촌각을 다투는 총력 대응이 긴요하다"고 밝혔다. 홍 부총리는 15일 문재인 대통령 주재로 열린 확대경제장관회의에서 주요 전략산업 동향을 점검하고 집중 육성 전략을 논의한 바 있다.

홍 부총리는 “단기간 사업화 가능품목을 발굴해 소부장 사업에서 우선 지원하고 2022년 예산 대폭 증액을 추진할 것”이라며 “미래차-반도체 연대·협력협의체로 수급 안정 협력과제를 발굴하고 4월 중 중장기 차량용반도체 기술개발 로드맵 수립도 착수하겠다”고 덧붙였다. 또 인허가 절차 개선, 재 정세제 지원, 인력양성 등 업계 건의사항은 최우선 해소하고 종합검토가 필요한 사안은 상반기 발표할 ‘K-반도체 벨트전략’에 반영하기로 했다.

미래차는 친환경차 보급 세계 1위, 전국 주요 도로 완전 자율주행 세계최초 상용화 등 2030년 경쟁력 1등을 목표로 지원할 계획이다.

홍 부총리는 “금년 미래차 R&D(연구개발) 투자를 작년보다 37% 확대하고 현재 투자 강화 기조를 2025년까지 지속할 것”이라며 “배터리, 수소연료전지, 자율차 통신, 차량용 반도체, 차량용 센서, 자율주행 SW(소프트웨어) 등 6대 기술개발에 R&D 집중 투자하겠다”고 강조했다.

그는 또 “내연차 고도화와 부품기업의 미래차 전환 기술 개발 수요를 반영해 지원하고 단계적 보급 확산에 주력하겠다”고 덧붙였다.

2025년 전국 고속도로·지자체 주요거점에서 자율주행 상용서비스 제공을 목표로 지원을 강화할 방침이다.

홍 부총리는 “서울 상암 등 6개 자율주행 시범운행지구에서 유상실증서비스를 금년 상반기 중 개시하고 하반기부터 규제·법령 정비를 추진할 것”이라며 “금년 중 자율주행 대형버스 개발을 완료하고 교통약자 이동지원, 긴급차량 통행지원 등 7대 핵심 공공서비스 개발도 집중 지원하겠다”고 설명했다.

