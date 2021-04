[인사] 국가철도공단

<임원 인사> ▲경영본부장 박진현

<처장급 전보> ▲충청본부장 양인동 ▲미래전략연구원 정책개발처장 김윤양 ▲미래전략연구원 기술연구처장 박종원 ▲안전본부 안전총괄처장 윤영호 ▲기획본부 사업기획처장 고병찬 ▲기획본부 경영성과처장 우현구 ▲경영본부 경영지원처장 이재우 ▲경영본부 인사교육처장 곽연수 ▲경영본부 노사복지처장 남희목 ▲시설본부 시설정보TF처장 한승우 ▲기술본부 전철처장 홍석진 ▲시설장비사무소장 염진구 ▲수도권본부 수도권광역사업TF단장 곽명수 ▲영남본부 재산지원처장 김영균 ▲영남본부 동해북부사업TF단장 박창완 ▲강원본부 중앙선사업단장 박종술

<부장급 전보> ▲안전본부 안전총괄처 안전평가부장 이희성 ▲기획본부 법무처 송무부장 정방수 ▲경영본부 계약처 구매계약부장 김억수 ▲시설본부 자산운영단 자산개발처 자산개발부장 정 범 ▲수도권본부 수도권사업단 궤도PM부장 송대석 ▲영남본부 동해남부사업단 전철전력PM부장 김민수 ▲호남본부 안전혁신처 시설안전부장 박범준 ▲호남본부 안전혁신처 시설개량부장 안기성 ▲강원본부 안전혁신처 건설안전부장 김양현 ▲강원본부 재산지원처 재산부장 전병하 (이상 4월 19일자)

