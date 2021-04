스타필드, 펫 페스티벌 ‘꽃길만 걷개’…“반려견과 추억 만들기”

[아시아경제 임춘한 기자] 스타필드는 오는 25일까지 반려견과 봄 날씨를 즐기며 다양한 체험 콘텐츠로 교감할 수 있는 ‘펫 페스티벌, 꽃길만 걷개’를 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 반려견과 함께하는 산책 이벤트, 전시와 체험, 반려견 교육 클래스 등으로 구성됐다. 산책 이벤트는 점별로 마련된 코스를 따라 반려견과 자유롭게 산책하는 행사로, 포토 스팟에서 사진 촬영 및 인증 시 프리미엄 사료 또는 F&B 이용권을 제공하는 혜택을 더했다.

스타필드 시티 전 점의 봄꽃 가득한 스타가든에서는 행복한 반려생활을 위한 다양한 교육 프로그램이 진행된다. 사전 신청을 통해 소수 인원으로 진행되는 이 행사에서는 반려견 행동 교육 전문기관인 아워비전과 함께하는 펫티켓 클래스와 유명 펫 인플루언서 하오TV의 펫미팅 등을 만나볼 수 있다.

특별 전시 꽃과 개는 꽃과 반려견을 테마로 한 조원경 작가의 전시로, 스타필드 하남과 안성에서 열린다. 또한 펫용품을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 팝업스토어도 선보인다

신세계프라퍼티 관계자는 “스타필드는 1500만 반려동물 가족을 위한 대표적인 반려동물 친화 쇼핑몰로서 반려인, 반려동물 모두 편하게 쇼핑할 수 있는 환경을 조성하기 위해 노력해왔다”며 “이번 펫 페스티벌은 스타필드 전 점에서 진행되는 대규모 행사로, 고객과 반려견이 함께 즐길 수 있는 콘텐츠를 다채롭게 마련했으니 소중한 반려견과 즐거운 시간 보내시길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr