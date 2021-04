미국·대만 밀월관계에 中 "서양 오랑캐로 몸집 불려" 경고

[아시아경제 성기호 기자] 미국이 대만과 접촉 규정을 대폭 완화하고 비공식 대표단을 보내자 중국이 미국에 '하나의 중국' 원칙을 지키라고 촉구하고 나섰다. 또한 대만에 대해서는 '독이 든 술'이나 '재앙' 등의 거친 표현을 사용하며 강하게 비난했다.

마샤오광 중국 국무원 대만판공실 대변인은 14일 기자회견에서 조 바이든 미국 대통령의 비공식 대표단이 차이잉원 대만 총통을 만나기로 했다는 보도에 대해 "미국과 대만의 어떠한 공식 거래도 반대한다"며 이같이 말했다.

마샤오광 대변인은 "'하나의 중국' 원칙과 미중 3대 연합 공보(미중 간 상호 불간섭과 대만 무기 수출 감축 등을 둘러싼 양국 간 합의)를 준수하는 것은 미 정부와 중국 측의 엄숙한 약속"이라고 강조했다.

대만 인근에 무력 시위에 대해서는 미국과 대만 독립 세력에게 보내는 경고 메시지라고 밝혔다. 그는 "서양 오랑캐로 몸집을 불리고 미국에 의지해 독립을 도모하며 심지어 무력으로 대만 독립을 도모하려는 환상은 독이 든 술로 갈증을 푸는 것"이라며 "이것은 대만을 재앙으로 몰아넣을 것"이라고 경고했다.

