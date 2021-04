성희롱한 직장상사에…대걸레로 '통쾌한 복수'한 中 여성

[아시아경제 김봉주 기자] 중국에서 직장상사로부터 성희롱을 당한 여직원이 사무실로 쳐들어가 상사를 무자비하게 폭행한 영상이 화제가 되고 있다.

14일 홍콩 현지 언론에 따르면, 중국 헤이룽장성 베이린 시정부 빈곤퇴치 부서에서 일하고 있는 주모씨는 최근 상사인 왕모씨가 성희롱 문자를 보내자 왕씨의 사무실로 찾아가 강하게 항의했다. 주모씨는 상사에게 물을 뿌리며 항의한 뒤에도 분이 풀리지 않았는지 화장실에서 대걸레를 가져와 상사인 왕씨를 무차별 타격했다.

이 과정을 담은 동영상은 중국의 트위터인 웨이보 등에서 널리 퍼지고 있으며, 누리꾼들은 "너무 잘했다" "여장부다" 등의 반응을 보이며 주씨를 응원하고 있다.

문제의 성희롱 메시지는 다른 여직원들도 받은 것으로 드러났다. 왕씨는 "장난이었다"라고 해명했지만, 다른 직원들도 나서서 왕씨의 문자에 항의하자 왕씨는 결국 해고됐다.

한편 이 사건이 웨이보를 통해 확산하자, 헤이룽장성 당기율위는 회의를 열고 주씨의 행동에 대해 "정당했다"면서 책임을 묻지 않기로 결정했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr