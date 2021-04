포스코, 광양에 리튬 추출 공장 세운다…전기차 100만대 생산 가능

[아시아경제 김혜원 기자] 포스코가 리튬 추출 기술 검증을 마치고 상용화 사업을 본격 추진한다.

포스코는 지난 9일 이사회에 광양 경제자유구역 율촌산업단지 내 연간 4만3000t 규모의 광석 리튬 추출 공장 투자 사업을 보고하고 승인 받았다고 14일 밝혔다.

리튬 4만3000t은 전기차 100만대를 생산할 수 있는 규모다. 포스코는 2010년부터 포항산업과학연구원(RIST)과 함께 염수와 광석에서 각각 리튬을 추출하는 기술을 개발해 왔으며 광양제철소 내에 데모 플랜트(시범 설비)를 2년 이상 운영하면서 리튬 생산을 위한 노하우 축적, 전문 인력 양성 등 역량을 확보해 리튬 상업 생산 채비를 마쳤다.

포스코가 추진하는 리튬 추출 공장은 호주에서 주로 생산되는 리튬 광석을 주원료로, 자체 연구개발한 생산 공정 등을 적용해 생산라인을 구성할 예정이다. 오는 2023년 준공을 목표로 올해 상반기 내에 착공할 계획이다. 신설 공장은 전기차 주행거리를 늘리는 데 중요한 역할을 하는 수산화리튬을 전용으로 생산하게 된다.

양극재의 원료로 사용되는 리튬은 탄산리튬과 수산화리튬으로 나뉘는데 전기를 생성, 충전할 수 있는 역할을 한다. 그동안 이차전지 업계에서는 탄산리튬을 주원료로 하는 양극재를 주로 생산해 왔으나, 전기차의 주행거리를 늘리기 위한 이차전지 기술이 발전하면서 니켈 함유량 80% 이상의 양극재가 개발되고 이에 쓰이는 수산화리튬의 수요가 점차 늘어나고 있는 추세다.

포스코는 최근 아르헨티나에서 리튬 매장량이 확인된 염호에서도 올해 안에 연산 2만5000t 규모의 공장을 현지에 착공할 예정이다. 향후 광석 및 염수 리튬 추출 사업에 중장기적인 투자를 통해 2023년까지 연 7만t, 2026년까지 연 13만t, 2030년까지 연 22만t의 리튬 생산체제를 구축한다는 방침이다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr