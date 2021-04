국민은행·삼성전자 등 금융·제조 26개사 K-EV100 동참 선언

2030년까지 무공해차로 100% 전환

자동차 렌트·리스업에 이어 두번째

[세종=아시아경제 주상돈 기자] KB국민은행과 삼성전자 등 26개 금융·제조업체가 기업 보유차량을 2030년까지 무공해차(전기·수소차)로 전환할 것을 선언하는 '한국형 무공해차 전환100(K-EV100)'에 참여한다고 14일 선언했다.

환경부는 이날 오후 더 플라자호텔에서 6개 금융업체와 20개 제조업체, 한국자동차환경협회와 함께 2030 무공해차 전환100 선언식을 개최했다. 이번 금융·제조업 무공해차 전환 선언은 지난 3월 25일 자동차 렌트·리스업의 무공해차 전환 선언에 이은 두 번째다.

이번 선언식에 참여한 국민은행과 NH농협은행, 신한은행, 신한카드, OK금융계열사, 우리은행 등 6개 금융업체가 현재 보유하고 있는 차량은 총 5000여대다. 이 중 무공해차는 46대(0.8%)에 불과하다. 우선 이들 금융업체는 올해 안으로 보유 중인 내연기관차 50여대를 처분하고 신규 차량 91대를 무공해차로 구매·임차한다.

이후 단계적으로 무공해차를 2025년 1600대, 2028년 4000대, 2030년 5900대(누적)를 구매·임차하여 2030년까지 보유 차량을 100% 무공해차로 전환할 계획이다.

삼성전자와 LG전자, 현대차, 기아, SK이노베이션, LG에너지솔루션, 현대제철 등 20개 제조업체는 현재 총 1만9000여대의 차량 중 무공해차 355대를(1.9%) 보유하고 있다. 올해 내로 800여대의 내연기관차를 처분하고 신규차량 833대를 무공해차로 구매·임차한다. 이들 기업은 단계적으로 무공해차를 2025년 약 1만대, 2028년 1만5000대, 2030년 1만9000대(누적)를 구매·임차하여 2030년까지 100% 무공해차로 전환한다.

이와 함께 K-EV100에 참여하는 기업을 대상으로 농협은행은 금리우대를, 현대자동차는 차량구매가를 인하한다. 롯데렌탈·쏘카·현대캐피탈 등은 렌트·리스 특별판매가를 적용해 기업들의 무공해차 전환 지원에 동참할 예정이다.

한정애 환경부 장관은 "선언에 동참하는 금융·제조사는 국내외에서 인지도가 높고 각 업계를 대표하는 선도기업이라는 점에서 전 업종으로 무공해차 전환을 확산하는 디딤돌 역할을 할 것"이라며 "이번 선언을 계기로 제조업과 금융업계가 협업해 탄소중립과 산업구조 혁신 촉진의 계기를 마련할 것으로 기대한다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr