강남구, 전입자에 KF94 마스크 1매씩 지급

올 9월까지 전입하는 세대원 모두에게 1매 씩 지급될 예정

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 15일부터 지역 전입자에게 KF94 마스크를 지급하는 ‘안녕하세요! 코로나19 함께 이겨내요!’ 캠페인을 진행한다.

이 사업은 구가 2019년부터 진행 중인 ‘이웃 간 인사하는 문화 활성화’ 사업을 알리고, 개인방역 수칙 실천을 강조해 코로나19 감염 확산을 방지하기 위한 취지로 기획됐다.

지급되는 마스크에는 ‘마스크는 최고의 백신입니다!’라는 문구가 적혀 있다.

구는 총 4만8000매를 준비해 각 주민센터로 배부, 올 9월까지 전입하는 세대원 모두에게 1매씩 지급될 예정이다.

임동호 주민자치과장은 “마스크 착용은 나, 너, 우리가 서로를 위해 반드시 지켜야할 사회적 거리두기의 기본 원칙”이라며 “이웃 간 배려하고 존중하는 ‘미미위 강남’ 정신으로 생활 속 방역수칙을 꼭 준수해 주시길 부탁드린다”고 말했다.

