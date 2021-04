2024년 서울 개봉역세권에 청년주택 627가구 입주

[아시아경제 임온유 기자] 서울시는 지하철 1호선 개봉역 근처에 역세권 청년주택이 건립돼 2024년 2월에 입주를 시작한다고 14일 밝혔다.

40년 된 노후 건물이 철거된 자리에 연면적 3만4461㎡ 규모로 지하 3층, 지상 24층 주거복합 건물이 들어선다. 공공 162가구, 민간 465가구가 입주한다. 착공은 올해 8월, 입주자 모집공고는 2023년 11월로 예정됐다.

지하에는 주차장이, 지상 1∼2층에는 근린생활시설과 입주민시설이, 지상 3층에는 주민운동시설이, 지상 4∼24층에는 청년주택이, 옥상에는 옥상휴게정원이 각각 만들어진다.

주택 내부에는 에어컨, 냉장고, 세탁기 등 필수 가전제품들이 기본으로 설치돼 무상으로 제공된다.

서울시는 이 청년주택 건립을 위해 구로구 개봉동 403-29 일대를 역세권 청년주택 공급촉진지구로 지정하고 지구계획을 승인해 오는 15일 결정 고시할 예정이다.

