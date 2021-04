경남도, 수입수산물 원산지표시 단속 강화

수입수산물 유통이력관리제 연계, 핀셋 단속 강력 추진

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 국내 수입되는 일본 등 외국산 수입 수산물에 대한 원산지 표시 단속을 강화한다고 14일 밝혔다.

최근 일본 정부가 후쿠시마 원전 사고로 발생한 방사능 오염수를 해양에 방류하기로 한 것과 관련해 국민적 관심도가 높고 수입이 증가하고 있는 참돔, 도다리, 가리비 등이 주요 단속 품목이다.

경남도는 지난해 10월 1일, 수입 수산물 유통 이력 관리 업무가 관세청에서 해양수산부 국립수산물품질관리원으로 이관됨에 따라 국립수산물품질관리원과 협력해 수입 수산물 유통 이력 관리 제도를 활용, 대상 업소를 사전에 선별해 합동 단속한다.

또한 전통시장, 횟집 등 지도를 통해 도민이 안심할 수 있도록 원산지 표시 제도를 철저히 이행토록 계도한다.

아울러 경남도수산안전기술원에서는 방사성 물질로부터 수산물의 안전성 확보를 위해 도내 어획되고 있는 고등어, 멸치, 학꽁치 등 다소비 품종의 국내 생산 단계 수산물 24여종에 대해 방사능 검사를 면밀하게 수행하고 있다.

한편 도는 원산지 표시 합동 단속을 해 원산지 미표시로 3건 단속해 과태료 54만원을 부과하는 등 수입 수산물 유통 이력 자료를 통한 단속을 강화하고 있다.

