서울시 "유흥시설 영업시간 연장 '미확정'…정부와 협의하겠다"

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 유흥시설 영업시간 연장과 관련해 관련 협회의 의견을 수렴하기는 했으나 아직까지 확정되지 않았고 앞으로 정부와 협의하겠다고 밝혔다.

14일 서울시에 따르면 시는 지난 2월 19일 정부의 사회적 거리두기 단계에 구분 없이 준수해야 하는 기본 방역수칙 마련과 관련해 유흥시설, 식당·카페 등 관련 협회와 방역수칙에 대해 의견수렴을 실시했다.

서울시는 "시는 영업형태에 맞는 영업시간과 방역수칙의 신속한 검토를 위해 지난 10일 토요일 공문이 아닌 전자우편을 통해 제안하였던 영업시간 및 수칙을 재확인하기 위해 협회별로 의견을 조회했다"고 설명했다. 그러면서 "서울시가 영업시간을 확정해 의견을 제출받은 것이 아니다"라고 덧붙였다.

앞서 유흥시설 협회는 유흥시설 협회는 영업시간을 유흥주점은 24시까지, 콜라텍은 22시까지, 주점은 23시까지 등 희망 영업시간과 준수 가능한 방역수칙을 제안했었다.

앞으로 서울시는 코로나19 집단감염 추이 등을 고려해 시기와 방법을 충분히 검토하겠다고 밝혔다.

서울시는 "집단감염 추이, 백신 접종률 등을 고려하고 관련 협회와도 지속적으로 의견을 수렴해 조정된 수칙안을 마련할 예정"이라며 "수도권 지역인 경기도·인천시와의 형평성을 포함, 중앙사고수습본부 등과 최종 협의해 결정하겠다"고 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr