저축은행도 뛰어든 'IT인재 영입' 전쟁

대형저축銀, 앞다퉈 IT부문 채용 나서

오픈뱅킹·마이데이터 등 인력 수요 ↑

[아시아경제 송승섭 기자]저축은행 업계가 디지털·IT 인재 영입에 공을 들이고 있다. 오픈뱅킹과 마이데이터를 비롯해 비대면 혁신금융서비스에 대한 수요가 증가하면서다. 시중은행의 IT 인재 모시기에 저축은행까지 뛰어들면서 금융권의 개발자 수요는 더욱 증가할 것으로 전망된다.

14일 업계에 따르면 최근 5대 저축은행(SBI·OK·한국투자·페퍼·웰컴)은 직·간접적으로 개발자 채용공고를 냈다.

SBI저축은행은 이날까지 상반기 경력직 수시채용을 진행한다. IB·여신영업·전략기획·관리회계·준법감시 부문과 함께 IT 개발·운영 전문가를 뽑는다. 애플리케이션(앱) 개발 경력이 3년 이상이면서 운영해본 경험이 있거나, 전자금융 업무를 운영하고 구축해본 경험이 있는 사람 등이 대상이다. 전체 채용 규모는 10여명 안팎이다.

웰컴저축은행은 오는 18일까지 신입·경력직 지원을 받는다. 총 18개 부문에서 모집하는데, 모두 IT 직무다. 이중 금융전산개발과 정보보호 직무를 제외하고 16개가 경력 채용이다. 특히 마이데이터 관련 직군 4개가 포함됐다. 웰컴저축은행은 업계에서 유일한 마이데이터 사업자다. 프로그래밍언어 사용자와 웹 채널·앱 개발 경험자와 같은 실무인력부터, 마이데이터 분야의 정보보호관리체계 기술자나 전담 데이터분석 인력까지 선발한다.

저축銀 앞다퉈 'IT인재' 영입…배경엔 '디지털 혁신'

페퍼저축은행도 지난달 25일 정보시스템본부 채용공고를 통해 차장 이하 직원 모집을 시작했다. 웹·모바일 앱 개발과 운영, 전반적인 전산지원업무를 수행하게 된다. 경력은 무관하지만 웹 프로그램의 설계와 개발이 가능해야 한다. IT 전공자이거나 자격증을 소지하면 채용에서 우대받는다.

한국투자저축은행의 경우 지난달 29일 채용형 인턴제도를 통해 이미 IT 인력을 충원했다. 2달 뒤 우수 수료자는 최종면접을 거쳐 정규직으로 전환된다. OK저축은행은 직접 IT 부문 채용 공고를 내지 않았지만, 그룹 산하 오케이데이터시스템에서 IT 경력직 채용 공고를 진행하고 있다.

저축은행 업계에서 앞다퉈 ‘IT 인재 모시기’에 나선 배경에는 가속화되는 디지털 혁신 움직임이 있다는 분석이다. 저축은행은 올 초부터 오픈뱅킹과 마이데이터 서비스를 선보이고 있다. 전산망과 모바일 플랫폼을 고도화해야 할 뿐만 아니라 유지·보수를 담당할 IT인력이 필수적인 상황이다. 모바일 앱을 통한 고객 유입이 급증한 영향도 있다.

한 저축은행 관계자는 "저축은행의 금융서비스 자체가 모바일 앱을 통해서 이뤄지고 있다"며 "혁신이 빠르게 진행되는 만큼 경력을 가진 IT 인력 수요가 늘고 있다"고 설명했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr





