KT, 중소학원에도 원스톱 온라인 교육 플랫폼 서비스

[아시아경제 조슬기나 기자]KT는 자사의 'ABC(인공지능·빅데이터·클라우드) 역량을 결집한 온라인 교육 플랫폼 ‘KT 랜선에듀’의 중소학원 전용 서비스를 론칭한다고 14일 밝혔다.

KT 랜선에듀는 지난 3월 KT가 전국 초중고교 교육현장에 상용 보급한 온라인 교육 플랫폼으로 학생 출결관리 시스템, 온라인 화상 서비스 등 파편화된 개별 서비스들을 통합 제공한 것이 특징이다. 여기에 KT는 학원 현장에 특화된 서비스들을 추가해 중소 규모 학원의 디지털 전환까지 돕는다는 방침이다.

이번에 론칭한 중소학원 전용 서비스는 기존에 학원이 이용하던 학원관리시스템과 연동돼 강사들이 별도의 프로그램 설치를 하지 않아도 손쉽게 실시간 화상수업을 진행할 수 있다. 학원 수업 환경을 고려해 강사 외에도 조교 전용의 권한을 별도로 제공하고, 수업 참여 현황을 학원에서 실시간으로 관리할 수 있게 구현했다. 화상 수업 중 실시간 퀴즈 제출도 가능하다. 강사가 수업 중 화이트보드 기능을 활용해 판서한 내용도 별도 저장된다.

KT는 6월 말까지 중소학원들을 대상으로 KT랜선에듀 서비스를 무상으로 제공하며 강사들을 위한 별도의 콜센터도 운영한다. 내달부터 중소형 프랜차이즈 사업자 등 중소기업들의 비대면 회의, 사내 교육 수요에 맞춘 기업 교육 특화 서비스도 제공한다.

김훈배 KT 미디어플랫폼사업본부 전무는 “코로나19 장기화로 비대면 온라인 교육은 모든 교육 현장에서 필수로 자리잡았고, 온·오프라인 융합형 교육 서비스에 대한 수요도 빠르게 증가하고 있다”며 “KT의 ABC 역량을 결집한 KT 랜선에듀 플랫폼을 지속 고도화해 더욱 폭넓은 교육 현장과 시장의 디지털 혁신을 이끌어내겠다”고 밝혔다.

