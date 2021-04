연기된 홍콩 입법회 선거, 12월 19일 치른다

[아시아경제 우수연 기자]코로나19 확산을 이유로 전격 연기된 홍콩 입법회 의원 선거가 오는 12월 치러진다.

13일 현지 외신에 따르면 캐리 람 홍콩 행정장관은 이날 기자회견에서 입법회 선거가 오는 12월 19일에 진행된다고 밝혔다.

홍콩 의회인 입법회 의원을 뽑는 선거는 당초 지난해 9월 치러질 예정이었지만 홍콩 정부는 코로나19 확산을 이유로 돌연 선거를 1년 뒤로 연기했다. 당시 정부는 시민들의 건강을 위한 결정이며 정치적 고려는 없었다고 주장했지만 당시는 홍콩 범민주 진영이 선거에서 선전할 것으로 예상되는 상황이었기에 홍콩 사회에서 논란을 불러일으켰다.

이후 중국은 지난 3월 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회를 통해 범민주 진영에게 불리한 방식으로 홍콩 선거제도를 개정했다. 홍콩 입법회 선출직을 기존의 35석에서 20석으로 축소했으며 행정장관을 뽑는 선거인단 구성에서도 민주 진영이 장악한 117석의 구의원 몫이 없어지는 등 조정이 이뤄졌다.

