대모 조회공시 요구

[아시아경제 박준이 기자] 한국거래소 유가증권시장본부는 대모 대모 317850 | 코스닥 증권정보 현재가 6,650 전일대비 1,330 등락률 +25.00% 거래량 9,542,376 전일가 5,320 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 대모, 작년 영업익 7661만원…전년比 92% 감소 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일찬바람 불어올 땐 배당투자 준비해야…매력 높아지는 우선주 담아볼까? close 의 시황변동과 관련해 13일 조회공시를 요구했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr