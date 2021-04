삼성전자 수원·기흥 사내식당, 신세계·풀무원이 운영키로

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,000 전일대비 800 등락률 +0.96% 거래량 15,021,168 전일가 83,200 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 외국인이 이끈 코스피…3170 턱밑서 장 마감부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선월가를 뒤흔든 ‘삼성전자’ 주가 상승의 이유! 딱! 말씀드립니다! close 가 사내식당 2곳에 대해 실시한 외부 급식업체 경쟁입찰에서 신세계푸드와 풀무원푸드앤컬처가 운영 업체로 선정됐다고 13일 밝혔다.

삼성전자는 지난 2월 수원사업장과 기흥사업장 내 사내식당 2곳에 대해 공개 입찰을 공고했다. 이번 입찰에는 약 20개 업체가 참여했으며 서류 심사를 거쳐 ▲메뉴 구성과 서비스 등을 평가하는 프레젠테이션 ▲업체의 인프라와 위생 등을 점검하는 현장 실사 ▲임직원 음식 품평회 등 3단계로 진행됐다.

최종 선정된 신세계푸드와 풀무원푸드앤컬처는 약 한달 반 동안 고용승계, 업무인수 등을 마친 후 6월 1일부터 운영을 시작할 예정이라고 삼성전자는 설명했다.

삼성전자 관계자는 "신규 업체에 대한 임직원 만족도와 운영상 보완점 등을 검토 후에 다른 사내식당에 대해서도 경쟁입찰을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr