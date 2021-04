“日, 태평양 오염 범죄국 자초” 양승조 도지사, 전국 시·도 공동대응 제안

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] “일본 정부가 ‘태평양 전범국’이라는 오명도 모자라 ‘태평양 오염 범죄국’이 되기로 했다”

양승조 충남도지사가 13일 페이스북에서 일본을 향해 작심 비판했다. 이날 일본 정부가 후쿠시마 원자력발전소 방사성 물질이 포함된 오염수를 해양 방출키로 한 결정을 겨냥해서다.

양 지사는 “후쿠시마 제1원전에는 125만t 가량의 고농도 오염수가 저장돼 있는 상황”이라며 “일본 정부가 이를 바다로 흘려보낸다는 것은 일본 스스로 태평양 오염 범죄국이 되기로 한 것과 다름 아니다”고 힐책했다.

특히 “일본 시민단체 마저도 오염수를 지상 대형탱크에 저장하거나 콘크리트로 봉합하는 ‘모르타르 고체화 처분’을 제안했지만 일본 정부는 비용을 핑계로 ‘바다 방류’를 결정했다”며 “이 때문에 주변국은 향후 수백 년 간 방사능으로 인한 공포에 시달려야 할 상황”이라고 우려했다.

그러면서 “그린피스는 태평양 연안 국가 중 한국이 가장 위험하다는 경고성 메시지를 전하고 있다”며 “이에 충남도는 앞으로 일본 정부의 방사능 오염수 태평양 방류에 대해 강력한 대응조치를 마련해 실행에 옮길 것”이라고 강조했다.

전국 광역시·도에 상설 공동대응기구 설치도 제안했다. 양 도지사는 “가능한 빠른 시일 내에 전국 시·도지사가 참여하는 ‘상설 공동대응기구’를 만들어 함께 대응할 것을 제안한다”고 말했다.

앞서 전국 17개 시·도협의회는 지난해 정부에 ▲일본 정부의 후쿠시마 방사능 오염수 해양 방류 논의 중단과 관련 정보의 투명한 공개 ▲국제기구를 포함한 관련 국가의 전문가가 참여하는 안전성 검증체계 구성·운영 ▲수산물을 포함한 일본산 식품의 수입 시 방사능 검역 강화 등을 건의하고 강력 대응할 것을 결의한 바 있다.

