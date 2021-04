순천문화재단, 올해 문화예술 서포터즈 공개 모집

오는 23일까지, SC문화예술기자단 10명·미디어콘텐츠 크리에이터 5명 모집

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천문화재단(이사장 허석)은 순천의 다양한 문화예술 소식을 전하고 새로운 문화예술 콘텐츠를 발굴할 문화예술 서포터즈를 오는 23일까지 공개모집한다고 13일 밝혔다.

재단은 문화예술 서포터즈에 문화예술 소식을 전하는 ‘SC문화예술기자단’ 10명과 문화예술 콘텐츠를 기획·제작하는 ‘미디어 콘텐츠 크리에이터’ 5명을 모집할 예정이다.

SC문화예술기자단은 순천문화재단 및 순천시 문화예술행사 현장을 모니터링하고 시 문화예술 소식을 취재할 예정이며, 미디어 콘텐츠 크리에이터는 월 1회 기획 회의를 통해 선정된 주제로 문화예술 콘텐츠를 기획, 촬영, 편집 영상물을 제작해 홍보 활동을 진행하게 된다.

순천에 주소지를 둔 만 19세 이상의 시민이면 누구나 참여가능하며, 선정된 순천문화예술 서포터즈는 오는 30일 발대식을 거쳐 본격적인 활동을 시작한다.

재단은 기사 작성 이론 및 실전 교육 등 서포터즈 역량강화 교육을 통해 결과물의 질적 수준 향상을 도모하고, 연말 우수 서포터즈 선정을 통해 순천시장 표창 및 포상금을 지급할 예정이다.

또한 활동사항에 따라 소정의 활동비를 지원하고, 우수 결과물은 순천문화예술 ‘SC매거진’에 게재할 예정이다.

이번 공모에 참여를 원하는 시민은 순천문화재단 누리집이나 블로그, 순천시청 누리집에서 지원신청서를 내려 받아 활동계획과 함께 순천문화재단 전자우편으로 오는 23일까지 접수하면 된다.

순천문화재단 관계자는 “문화예술 서포터즈 활동을 통해 시민들의 시 문화예술 행사에 관한 관심을 높이고 자발적 참여기회가 마련될 것으로 기대한다”며 “문화예술 서포터즈의 활동이 단순 홍보에서 벗어나 주체적으로 새로운 콘텐츠를 발굴하고 나아가 지역 문화 활동가로 성장할 수 있는 기반을 마련하는 프로그램으로 발전시켜 나가겠다”고 전했다.

한편, 순천문화재단은 지난해 청년 14명, 중장년층 24명을 대상으로 문화예술 서포터즈 SC크리에이터 1기 활동을 진행했으며, 그 중 베스트 콘텐츠를 모아 활동결과 자료집을 발간했다.

