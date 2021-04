[아시아경제 이민우 기자] 센코 센코 347000 | 코스닥 증권정보 현재가 22,250 전일대비 500 등락률 +2.30% 거래량 96,443 전일가 21,750 2021.04.13 15:14 장중(20분지연) 관련기사 10월 주식·회사채 발행 21조… 빅히트 등 대규모 IPO에 9월比 20%↑“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”센코, 검색 상위 랭킹... 주가 -13.36% close 는 환경계측기기 제조판매업체 켄텍의 지분 78.8%(1만9700주)를 35억원에 취득하기로 결정했다고 13일 공시했다. 센코 측은 "사업다각화를 통한 경영목적 달성을 위해서"라고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr