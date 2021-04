정부 "日원전 오염수 방출, 절대 용납 못 해…강한 유감"(상보)

구윤철 국조실장, 긴급 관계차관회의 브리핑

[세종=아시아경제 손선희 기자] 일본 정부가 2011년 3월 후쿠시마 원전사고 이후 보관 중이던 방사능 오염수를 바다에 방출하기로 결정한 데 대해 정부는 13일 "절대로 용납할 수 없는 조치"라며 강한 유감을 표했다.

구윤철 국무조정실장은 이날 오전 10시 정부서울청사에서 긴급 관계차관회의를 소집한 뒤 브리핑을 갖고 "일본 정부의 후쿠시마 원전 오염수 해양방출 결정에 대해 강한 유감을 표한다"며 "우리 국민의 안전을 최우선 원칙으로 필요한 모든 조치를 다해 나가겠다"고 말했다. 정부는 이날 중 이번 결정에 대한 우려와 반대 입장을 일본 정부에 전달할 계획이다.

이날 일본 정부가 이 같은 방침을 결정했지만, 실제 방출 개시까지는 1년 반에서 2년이 소요될 것으로 예상된다. 도쿄전력이 세부계획을 수립한 뒤 일본 원자력규제위원회 인가를 거치는 등 일본 내 절차가 남아있기 때문이다.

정부는 실제 방출되기 전까지 일본 정부에 대한 공식 항의 및 국제사회 공조 대응을 이어갈 방침이다. 구 실장은 "우리 국민의 안전과 해양환경 피해 방지를 위한 구체적인 조치를 포함할 것을 일본정부에 강력히 요구하겠다"며 "국제원자력기구(IAEA) 등 국제사회에 우리 정부의 우려를 전달하고, 오염수 처리과정 전반에 대한 투명한 정보공개와 국제적 검증 추진을 요청할 계획"이라고 밝혔다. 또 "국제법상 정당한 권리에 의거해 일본정부에 대해 관련 정보를 적극 요구하는 한편, 국제사회와 협력해 오염수 처리 전 과정을 철저히 검증하고 우리 국민에게 조금이라도 위해가 되는 행위는 절대 용납하지 않을 것"이라고 덧붙였다.

아울러 "국내 해역 방사능 유입 감시를 철저히 수행하겠다"며 "현행 수입식품 방사능 검사와 일본산 수산물을 포함한 수입 수산물의 원산지 단속을 보다 강력하게 이행해 일벌백계의 자세로 대응할 것"이라고 거듭 강조했다.

이번 일본 정부의 결정과 관련해 주한 일본 대사를 초치할 계획을 묻는 질문에 정부는 "아직 정해진 바 없다"며 "일본 정부의 반응을 보면서 대응하겠다"고 밝혔다.

한편 앞서 미국은 일본 정부의 오염수 해양방출 결정에 대해 "국제 안전기준에 부합한다"며 사실상 지지 입장을 밝혔다. 한국 정부와 정면 배치되는 대목이다.

관련해 구 실장은 "미국 정부에도 (한국의) 우려에 대해 전달했지만, 아무래도 한국은 인접국가고 미국은 멀리 떨어져 있다 보니 그런 얘기를 할 수 있을 것"이라면서도 "그럼에도 불구 미국도 IAEA를 통한 검증을 언급했다. 전 세계 국가들이 (오염수 방출 문제에 대한 우려는) 같은 입장이라고 이해하고 있다"고 말했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr